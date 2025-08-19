El marplatense Rodrigo Romero continúa consolidando su lugar dentro de la Selección Argentina de Boccia. En la Copa del Mundo Curitiba 2025, disputada en Brasil, se quedó con la medalla de plata en la competencia de Parejas BC3 junto a Stefanía Ferrando, sumando un nuevo logro para el equipo nacional.

En el certamen, Romero y Ferrando ocuparon el segundo puesto del Grupo B con dos victorias —10-1 ante Guatemala y 7-1 frente a Singapur— y una derrota frente a Perú por 6-0. En semifinales lograron un triunfo clave por 4-2 ante Brasil, que había finalizado primero en su grupo, y en la definición cayeron ante Hong Kong por 6-2 para quedarse con el segundo escalón del podio.

Se trata del décimo podio que alcanzan como dupla en apenas 13 torneos internacionales disputados, lo que refleja el gran nivel competitivo que mantienen desde la histórica medalla de bronce conseguida en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Rodrigo Romero logró la medalla de plata en Curitiba.

En lo individual, Romero no logró avanzar a semifinales en el Grupo B, donde sumó un triunfo ante el canadiense Alexandre Lemaire (10-0) y dos derrotas ajustadas frente al hongkonés Tak Wah Tse (6-4) y el brasileño Mateus Carvalho (4-3).

Por su parte, Ferrando fue gran protagonista en la categoría individual al conquistar también la medalla de plata. Se quedó con el primer puesto de su grupo de manera invicta y llegó hasta la final, donde cayó en un ajustado 4-3 contra la brasileña Evelyn De Oliveira.

