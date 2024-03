Rodrigo "Rulo" Manigot es escritor y músico frontman de la banda Ella es Tan Cargosa. El grupo se formó en el año 2000 en Castelar en el oeste del Gran Buenos Aires. El nombre originalmente iba a ser Taxi, pero a la banda no le convencía.

Justo una pelea con la novia de ese momento y a la canción de The Beatles, I Want You (She's So Heavy), traducida como Te quiero, (ella es tan cargosa) del álbum Abbey Road, surgió el indicado.

"Estábamos recién separados, éramos muy chicos y estábamos en un pésimo momento. Al otro día pensamos que era muy agresivo y machista y tenían razón, pero lo pusimos también porque no teníamos muchas expectativas de lo que fuera a pasar", recuerda Rodrigo.

Ganadora de premios Gardel y MTV; Ella es Tan Cargosa logró posicionar varios de sus temas en los primeros rankings radiales del país. "Ni siquiera entre tus brazos", "Llueve", "Autorretrato" o "Pretensiones" llevaron a la banda a realizar más de 500 shows en todo el territorio argentino.

Disfrutando del lanzamiento de su libro Donde no van las Melodías y de la excelente repercusión de su álbum como solista Las cosas que Inventás, con gran predisposición se suma a mi propuesta de dividir por letras su +Chance:

+ = Tu lado mas positivo? Ver lo positivo en lo que hago.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? Se despertó a eso de los 18 años. Tocar y cantar. Aunque profesionalmente arranqué con 22 y a escribir empecé tarde: aproximadamente a los 30 años.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Voy dando pasos cortos y lo más seguros posibles en este mundo enloquecido. Mi idea es seguir escribiendo libros y haciendo canciones. Toda mi mejor energía está dispuesta en esas actividades.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida?Hoy mismo, apenas salió el sol en Sierra de la Ventana.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? A escribir canciones para artistas que no me gustan ni un poco lo que hacen.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Calculo que escribiendo, cantando, leyendo con profundidad o simplemente mirando el mundo como si lo mirara por última vez.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? Me encantaría creer que hay otra vida, pero soy absolutamente descreído. En todo caso, el espíritu quedará en la obra que uno haya dejado, y en el amor y en las cosas que hizo entre la gente que nos rodeó.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.