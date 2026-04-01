Luego de la goleada 5-0 de la selección argentina ante Zambia en La Bombonera, Rodrigo De Paul dejó un mensaje claro en medio del clima de tensión que rodea a la Selección argentina y a la conducción de la AFA: pidió unidad y remarcó que los jugadores no se involucran en cuestiones políticas.

Ads

“A veces somos un país que, en cambio de unirse, muchas veces destruye o genera polémicas. Que quede claro que nosotros somos jugadores de fútbol y venimos a jugar al fútbol, nosotros no hacemos política”, expresó el mediocampista tras el encuentro.

El futbolista, que ingresó desde el banco en el segundo tiempo, habló en un contexto atravesado por críticas al rendimiento del equipo y por los problemas judiciales que afectan a la dirigencia de la AFA, encabezada por Claudio Tapia.

Ads

En ese sentido, De Paul insistió en la necesidad de mantener el foco en lo deportivo: “Venimos a jugar al fútbol y a defender el país dentro de la cancha. Cuando tenemos un Mundial tan cerca, lo que tenemos que hacer es unirnos”.

Puede interesarte

El volante, compañero de Lionel Messi, también remarcó el rol del público en los logros recientes del equipo: “Ganamos la Copa del Mundo porque el empujón que nos faltaba lo dio la gente. No queremos que se rompa eso”.

Ads

Además, advirtió sobre el impacto de las polémicas en la previa de la competencia: “No es momento para desinformar ni desunir. Tenemos que estar todos juntos porque ser campeón del mundo es difícil”.

Horas después de sus declaraciones, el presidente de la AFA publicó en redes sociales imágenes junto a Messi y el propio De Paul, en un gesto que fue interpretado como un mensaje de respaldo en medio del contexto.

La selección argentina integrará el Grupo J en el Mundial 2026 y debutará el 16 de junio ante Argelia. Antes, el equipo disputará una serie de amistosos en Estados Unidos con la lista definitiva de convocados.

Ads

Fuente: Infobae