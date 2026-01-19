En las últimas horas, Robles compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que resumen su comienzo de 2026. Entre las postales se destacó una foto junto a Suar durante una escapada a Carmelo, donde pasaron unos días de descanso y relax.

Las imágenes reflejan la buena sintonía de la pareja, que eligió el Uruguay como destino para desconectarse y arrancar el año lejos de la rutina. Sin hacer demasiadas declaraciones públicas, ambos continúan afianzando su relación y compartiendo pequeños momentos de su intimidad.





