Rocío Robles y Adrián Suar, más enamorados que nunca
Rocío Robles y Adrián Suar atraviesan un gran momento personal y no lo ocultan. A varios meses de haber blanqueado su relación, la pareja se muestra cada vez más unida y disfrutando del tiempo juntos.
En las últimas horas, Robles compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que resumen su comienzo de 2026. Entre las postales se destacó una foto junto a Suar durante una escapada a Carmelo, donde pasaron unos días de descanso y relax.
Las imágenes reflejan la buena sintonía de la pareja, que eligió el Uruguay como destino para desconectarse y arrancar el año lejos de la rutina. Sin hacer demasiadas declaraciones públicas, ambos continúan afianzando su relación y compartiendo pequeños momentos de su intimidad.
