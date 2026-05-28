El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Mar del Plata, José Luis Rocha, cuestionó duramente la intervención judicial sobre la conducción nacional del gremio y consideró que se trata de una “intromisión política desmedida” orientada a disciplinar a los sindicatos que mantienen una postura combativa frente al Gobierno.

Ads

Puede interesarte

El dirigente sostuvo que la situación se originó a partir de cuestionamientos vinculados a una elección interna en la seccional Zárate-Campana, aunque remarcó que no corresponde avanzar sobre toda la estructura nacional del sindicato. “Estamos hablando de una supuesta irregularidad en una de las 53 elecciones que hubo en el país. Aun suponiendo que existiera, debería resolverse únicamente en esa seccional y no intervenir al Secretariado Nacional”, expresó.

Rocha también apuntó contra el accionar judicial y aseguró que se evitó el paso previo por la Secretaría de Trabajo. En ese sentido, afirmó que la medida “está armada y preparada” con el objetivo de generar un mensaje hacia los gremios que reclaman mejoras salariales y defienden puestos laborales en medio de la crisis económica y productiva.

Ads

Además, vinculó la situación con intereses del poder económico y mencionó al grupo Techint y a su CEO, Paolo Rocca, como actores con influencia detrás del conflicto. “Van contra los gremios que seguimos empujando por salarios dignos y trabajo. No debemos permitir este tipo de maniobras”, concluyó el dirigente metalúrgico.

Ads