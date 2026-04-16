El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Mar del Plata y de la Confederación General del Trabajo (CGT) local, José Luis Rocha, advirtió sobre la profundización de la crisis en la ciudad, con impacto en el empleo y la producción, al señalar que “tenemos un gran problema en el puerto, en el sector textil y en el comercio”, en el marco de la discusión paritaria del sector metalúrgico.

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En diálogo con la prensa durante el Congreso de la UOM en Mar del Plata, Rocha advirtió que la crisis excede al sector y afecta a toda la industria: “Ya no es solo un problema de la Unión Obrera Metalúrgica, sino de la industria en general”. Y agregó que “se han perdido muchísimos puestos de trabajo”.

En el plano local, describió un escenario complejo en Mar del Plata: “Tenemos un gran problema en el puerto, en el sector textil y en el comercio”, y alertó que “se está desarmando el entramado productivo del país”.

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Asimismo, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis: “Cada empresa que cierra son trabajadores y familias que se quedan sin sustento”. En esa línea, señaló que en la obra social “ha crecido muchísimo la cantidad de trabajadores desempleados que se atienden” y advirtió que “si no estamos en niveles récord, estamos cerca”.

El secretario general de la UOM advirtió además sobre distorsiones en el esquema salarial del sector en el marco de las paritarias, al señalar que el “mínimo global de referencia” genera desigualdades y pérdida de incentivos laborales. Según explicó, este mecanismo “en su momento se utilizó y sirvió”, pero con el tiempo “lamentablemente se fue comiendo las categorías” y hoy “abarca casi cuatro categorías”, lo que impacta directamente en la estructura salarial.

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En ese sentido, sostuvo que el esquema “permite que los trabajadores tengan un sueldo, pero no permite la apertura de categorías”, y detalló: “Alguien que ingresa no tiene incentivo para ser oficial metalúrgico, porque la diferencia es muy poca”, mientras que “el oficial metalúrgico tampoco tiene incentivo porque está ganando casi lo mismo que un operario que recién ingresa”. Frente a este escenario, afirmó: “Hay que corregirlo”.

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Rocha subrayó la necesidad de recomponer las diferencias salariales entre categorías y remarcó que “debería existir” una brecha clara entre operarios, oficiales y oficiales múltiples. “Hay conocimiento y habilidades que el trabajador adquiere dentro de la metalúrgica, y eso se tiene que remunerar como corresponde”, enfatizó.

Por último, cuestionó la política económica y confirmó la posibilidad de medidas de fuerza. “Secar el mercado de pesos implica recesión y destruir la industria”, afirmó, y agregó: “Ese no es el camino, el camino es la producción y el trabajo”. En ese marco, sostuvo que “se terminó la etapa de los discursos y hay que empezar con la lucha en la calle”, y concluyó que “de la misma forma que hoy se están perdiendo derechos, los vamos a recuperar con lucha”.