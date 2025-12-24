Durante el tercer trimestre de 2025, General Pueyrredon registró 3.503 delitos contra la propiedad, consolidándose como el tipo de delito más denunciado en el distrito, según el Reporte Trimestral de Seguridad elaborado por el Centro de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED).

Del total de hechos contra la propiedad, el 76,22% correspondió a robos y hurtos, lo que confirma que esta modalidad continúa siendo el principal problema delictivo en el partido durante el período comprendido entre julio y septiembre.

Robos y hurtos: los números del trimestre

El informe detalla que, en los tres meses analizados, se contabilizaron 2.670 robos y hurtos, con una leve suba del 2% respecto del segundo trimestre, y un incremento del 16,2% en comparación con el mismo período de 2024.

Dentro de ese total:

72% fueron robos , es decir, hechos con algún tipo de violencia o intimidación.

, es decir, hechos con algún tipo de violencia o intimidación. 28% fueron hurtos , sin uso de fuerza directa.

, sin uso de fuerza directa. Se registraron 910 robos consumados, 155 tentativas de robo, 347 hurtos consumados y 71 tentativas de hurto.

Principales modalidades delictivas

El análisis por modalidad muestra que el delito más frecuente fue el robo y hurto simple, representando el 56% del total. En segundo lugar aparecen los robos y hurtos de automotores, que alcanzaron el 20%, seguidos por los robos y hurtos de motos, que representaron el 24%.

En números concretos:

1.483 robos y hurtos simples

534 robos y hurtos de automóviles

653 robos y hurtos de motocicletas

En cuanto a los delitos económicos, el informe señala que:

50% fueron estafas

49% defraudaciones

1% delitos informáticos

Dónde ocurren los robos

Respecto al lugar de ocurrencia, el 33% de los robos y hurtos se produjo en viviendas, seguido por:

23% en la vía pública

17% en comercios

11% en establecimientos públicos

El resto en ubicaciones no determinadas

En el caso específico de los robos en comercios, se registraron 252 hechos, 23 más que en el trimestre anterior. El 84% fueron robos consumados, mientras que el 16% correspondió a tentativas.

Días y horarios más críticos

El informe también identifica patrones temporales claros:

Los martes y viernes fueron los días con mayor cantidad de robos y hurtos.

fueron los días con mayor cantidad de robos y hurtos. Los lunes y jueves presentaron los niveles más bajos.

presentaron los niveles más bajos. El horario más crítico se concentró entre las 19 y las 21, con valores elevados también entre las 18 y las 19.

Perfil de las víctimas

En cuanto a las víctimas:

56% fueron hombres

38% mujeres

En el 6% de los casos no se pudo determinar el sexo

El grupo etario más afectado fue el de personas de entre 36 y 45 años, seguido por los rangos de 26 a 35 y 46 a 55 años. En el caso de menores de 18 años, la incidencia fue significativamente menor.

Jurisdicciones con mayor cantidad de denuncias

El informe señala que la Comisaría Segunda fue la jurisdicción con mayor cantidad de robos y hurtos denunciados, seguida por la Primera y la Quinta. También se detectaron incrementos interanuales significativos en las comisarías 13ª, 8ª y 7ª.

Una problemática persistente

Si bien algunos indicadores muestran variaciones moderadas, los datos oficiales reflejan que los robos continúan siendo el delito más denunciado en General Pueyrredon, con una fuerte incidencia en viviendas, vía pública y comercios, y con patrones horarios y geográficos claramente identificados.

Desde el CeMAED destacan que esta información permite orientar estrategias de prevención, patrullaje focalizado y políticas de seguridad urbana, especialmente en las zonas con mayor concentración de hechos.