El fiscal de la Unidad Fiscal N°14 del Departamento Judicial de General Pueyrredon, cuyo responsable es el doctor Fernando Berlingeri, explicó que su dependencia se encarga de investigar específicamente robos calificados a comercios, es decir, aquellos cometidos en poblado y en banda o mediante el uso de algún tipo de arma.



“No todo robo a comercio entra en nuestra órbita; los demás son investigados por las Fiscalías en turno o por la Oficina de Determinación de Autores”, aclaró a El Marplatense.

En cuanto a la evolución de casos, Berlingeri indicó que la situación “se mantiene bastante similar a la del año pasado”. Tomando como referencia el último bimestre —junio y julio—, en 2024 se registraron 68 casos y en el mismo periodo de 2025, 62.



El fiscal precisó que las estadísticas que maneja se refieren únicamente a causas judicializadas, es decir, aquellas en las que la víctima decide denunciar el hecho, ya sea de forma presencial en una comisaría o a través de medios virtuales. “No tenemos registro de los hechos que no se denuncian, por decisión de la víctima o por desinterés en la intervención policial o judicial”, puntualizó.

Si se amplía la mirada a todo el año, del 1° de enero al 11 de agosto, en 2024 se contabilizaron 256 causas y en el mismo periodo de 2025, 241. “La proporción se mantiene: los datos de junio y julio coinciden con la tendencia del acumulado anual”, concluyó Berlingeri.

