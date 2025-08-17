Robos a comercios: la Fiscalía N°14 reporta cifras similares a las de 2024
El fiscal Berlingeri señaló que en el último bimestre se registraron 62 causas contra las 68 del mismo periodo del año pasado. En lo que va de 2025, los números muestran una leve baja respecto a 2024, aunque advierte que las estadísticas solo reflejan los hechos denunciados.
El fiscal de la Unidad Fiscal N°14 del Departamento Judicial de General Pueyrredon, cuyo responsable es el doctor Fernando Berlingeri, explicó que su dependencia se encarga de investigar específicamente robos calificados a comercios, es decir, aquellos cometidos en poblado y en banda o mediante el uso de algún tipo de arma.
“No todo robo a comercio entra en nuestra órbita; los demás son investigados por las Fiscalías en turno o por la Oficina de Determinación de Autores”, aclaró a El Marplatense.
En cuanto a la evolución de casos, Berlingeri indicó que la situación “se mantiene bastante similar a la del año pasado”. Tomando como referencia el último bimestre —junio y julio—, en 2024 se registraron 68 casos y en el mismo periodo de 2025, 62.
El fiscal precisó que las estadísticas que maneja se refieren únicamente a causas judicializadas, es decir, aquellas en las que la víctima decide denunciar el hecho, ya sea de forma presencial en una comisaría o a través de medios virtuales. “No tenemos registro de los hechos que no se denuncian, por decisión de la víctima o por desinterés en la intervención policial o judicial”, puntualizó.
Si se amplía la mirada a todo el año, del 1° de enero al 11 de agosto, en 2024 se contabilizaron 256 causas y en el mismo periodo de 2025, 241. “La proporción se mantiene: los datos de junio y julio coinciden con la tendencia del acumulado anual”, concluyó Berlingeri.
