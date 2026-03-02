La Escuela Piloto, ubicada en Maipú 5225, sufrió un hecho de inseguridad en las últimas horas. Al llegar esta mañana, la nueva directora encontró el establecimiento con signos de robo y serios destrozos en distintos sectores del edificio.

De acuerdo a la información difundida, los autores rompieron una reja que da a la calle Uruguay para poder entrar. Una vez en el interior, se llevaron varios objetos y ocasionaron daños materiales de consideración.

Entre los elementos sustraídos figuran un microondas y alimentos, incluso carne. Además, dañaron cajas con mercadería, activaron y vaciaron matafuegos esparciendo el polvo por diferentes espacios, tiraron al suelo documentación y pertenencias guardadas en armarios de las preceptorías y forzaron candados.

El ataque no impactó únicamente en la Escuela Piloto. En el predio funcionan cuatro instituciones y solo el jardín de infantes no resultó afectado. Sí registraron pérdidas la Escuela Especial N° 515, la Escuela Primaria N° 32 y la Escuela Secundaria N° 1, que comparten el polo educativo.

El episodio se produjo en una jornada clave, ya que este lunes estaba previsto el comienzo del ciclo lectivo. No obstante, debido al paro docente, no hubo actividades. Desde la institución señalaron que las familias deberán seguir las redes sociales oficiales porque será necesario reorganizar el horario de ingreso de los estudiantes de primer año.

La denuncia fue realizada y se aguarda que en las próximas horas haya más detalles sobre lo robado y sobre el avance de la investigación.