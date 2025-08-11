Personal del Comando de Patrullas detectó un Chevrolet Onix blanco con cinco ocupantes en la intersección de Coronel Suárez y Garay, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta Paraguay y Gascón.

Ads

En ese punto, los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie, a unos 300 metros, la policía logró interceptar a dos de ellos, de 18 y 13 años.

El rodado presentaba pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría 4ª, en el marco de una causa por robo agravado.

Ads

Por disposición del Dr. Carlos Russo, la menor fue entregada a un familiar, mientras que el mayor quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. De la Canale, quien ordenó su imputación por encubrimiento y traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Puede interesarte

Ads