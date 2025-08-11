Robo y persecución: detuvieron a dos adolescentes
La joven de 13 años fue llevada por sus padres mientras que el chico de 18 terminó en la cárcel de Batán.
Personal del Comando de Patrullas detectó un Chevrolet Onix blanco con cinco ocupantes en la intersección de Coronel Suárez y Garay, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta Paraguay y Gascón.
En ese punto, los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie, a unos 300 metros, la policía logró interceptar a dos de ellos, de 18 y 13 años.
El rodado presentaba pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría 4ª, en el marco de una causa por robo agravado.
Por disposición del Dr. Carlos Russo, la menor fue entregada a un familiar, mientras que el mayor quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. De la Canale, quien ordenó su imputación por encubrimiento y traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
