Robó una moto, chocó y fue aprehendido con un arma de utilería en Mar del Plata
El sospechoso, de 30 años, colisionó con una moto robada y fue aprehendido. Llevaba un celular sustraído y un arma de utilería.
Un hombre de 30 años fue detenido en la noche del viernes en Mar del Plata tras protagonizar un accidente de tránsito y comprobarse que circulaba en una moto robada. El hecho ocurrió en la intersección de Moreno y Dorrego, cuando un motovehículo Zanella 110 sin patente chocó contra un automóvil Volkswagen Polo.
El conductor de la moto fue asistido por una ambulancia del SAME y, durante las tareas policiales, se halló a pocos metros un arma de utilería. Minutos más tarde, se estableció que el rodado había sido sustraído momentos antes en Don Bosco y Brown, donde una joven de 26 años denunció haber sido víctima de un robo agravado.
Además, entre las pertenencias del imputado se encontró un celular que también pertenecía a la víctima.
Intervino la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la aprehensión del sujeto, la notificación de la formación de causa y su traslado a la Unidad Penal N° 44.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión