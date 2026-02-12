El hecho ocurrió este martes por la tarde, cuando un llamado al 911 alertó sobre la sustracción de una Peugeot Partner blanca que había escapado por avenida Colón hacia la zona sur.

Minutos después, otro aviso indicó que el vehículo estaba siendo desarmado en avenida Colón entre Sartora y Urrutia. Al llegar, la Policía encontró la camioneta con la puerta del conductor abierta, el interior revuelto, el capot levantado y sin batería.

El propietario se hizo presente en el lugar. Poco después, y con la colaboración de vecinos, el sospechoso fue localizado en inmediaciones de Moreno y Herradura Sur. Según informaron fuentes oficiales, había sido reducido por familiares del damnificado hasta la llegada de los efectivos.

La fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de causa por hurto agravado, el traslado del aprehendido a la Unidad Penal 44 y la restitución del vehículo a su dueño.

