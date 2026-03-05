Una mujer de 43 años fue aprehendida durante la madrugada en Mar del Plata luego de una persecución policial que terminó con la recuperación de una camioneta robada.

El hecho comenzó cuando la Policía fue alertada por el robo de una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en la zona de Juan H. Jara al 3900. A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Cuarta inició un operativo de búsqueda para dar con el vehículo.

Minutos después, los efectivos lograron ubicar la camioneta circulando por Carlos Gardel y Bouchard. Al advertir la presencia policial, la conductora intentó escapar, lo que dio inicio a un seguimiento por varias cuadras que terminó en la intersección de Chilavert Bis y Alvarado, donde finalmente fue interceptada.

En el vehículo iba una mujer de 43 años al volante y una menor de edad como acompañante. La niña fue resguardada por los efectivos y luego entregada a un adulto responsable.

Durante el procedimiento los policías secuestraron dos teléfonos celulares, un revólver calibre .32 con seis municiones, un envoltorio con unos 56 gramos de marihuana y la camioneta que había sido robada.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de causa contra la mujer y su traslado a sede judicial. En tanto, el vehículo recuperado quedó secuestrado en la comisaría hasta que la Justicia ordene su restitución.