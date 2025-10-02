Un joven de 24 años logró recuperar su bicicleta robada mediante un operativo policial, luego de que el rodado apareciera publicado en la plataforma Marketplace y pactara un encuentro para que las autoridades consigan detener al ladrón.

El hecho ocurrió el pasado 25 de septiembre, cuando la víctima denunció que había dejado su bicicleta atada con candado en Olavarría al 2800 y al regresar unas horas más tarde, constató que delincuentes habían cortado la cadena y se habían llevado el rodado.

Con las imágenes de cámaras de seguridad y tras la denuncia al 911, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Novena inició una investigación que derivó en el hallazgo de la bicicleta ofrecida a la venta en redes sociales.

Con autorización de la fiscal Florencia Salas, el damnificado pactó una entrega en la avenida Libertad y calle 180, y los efectivos policiales detuvieron a un joven de 22 años y secuestraron la bicicleta sustraída.

La fiscal dispuso la notificación del imputado por el delito de Encubrimiento, sin adoptar medidas restrictivas sobre su libertad. Según se informó, el acusado ya contaba con antecedentes por infracción a los artículos 292 y 296 del Código Penal.

