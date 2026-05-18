Un hombre de 31 años fue aprehendido acusado de cometer una serie de estafas tras robar tarjetas de crédito y herramientas del interior de un auto en Sierra de los Padres.

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El hecho comenzó cuando la víctima denunció que le habían sustraído varias pertenencias de su Ford Escort gris, que estaba estacionado cerca del Cuartel de Bomberos Voluntarios. Además del robo, el damnificado advirtió daños en el tambor de encendido del vehículo.

Poco después, empezó a recibir alertas por intentos de compras en distintos comercios de la zona. A partir del análisis de cámaras de seguridad de Bomberos Voluntarios y de averiguaciones en los locales donde intentaron usar las tarjetas, personal de la Comisaría 14ta. logró identificar al sospechoso por sus características físicas y la ropa que llevaba puesta.

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Durante recorridas preventivas en La Peregrina, los efectivos lo localizaron en inmediaciones de La Quebrada y El Mirador. Al ver a la Policía, el hombre intentó escapar y descartó varias tarjetas de crédito en una plaza del barrio, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

Luego, tras un rastrillaje cerca del lugar del robo, los agentes recuperaron una caja con herramientas de mano, una amoladora, un taladro atornillador a batería, un taladro percutor y una linterna reflector.

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La Fiscalía N°10, a cargo del doctor Ferreira, dispuso que el acusado fuera notificado por estafas reiteradas y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Los elementos recuperados serán restituidos a su propietario.

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