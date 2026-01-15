Un hombre de 23 años fue aprehendido esta tarde cuando circulaba en pleno centro con prendas que habían sido robadas minutos antes de una popular tienda de la Diagonal Pueyrredon. Al ser interceptado por la Policía, acusó a dos mujeres de ser quienes se las habían vendido en la calle.

El hecho se originó en el local Le Uthe de Diagonal Pueyrredón 3020, aunque el sujeto fue demorado por la Policía en 25 de Mayo e Yrigoyen, con la participación de la Patrulla Municipal.

Según se informó, el imputado tenía entre sus pertenencias prendas de vestir pertenecientes al local comercial, las cuales aún contaban con el sistema de alarma colocado. El sujeto manifestó que la mercadería le había sido vendida por dos mujeres que se encontraban a escasos metros del lugar del procedimiento.

Si bien la empleada del comercio reconoció las prendas como propiedad del local, no pudo precisar el momento exacto en que fueron sustraídas.

En poder del aprehendido se secuestraron dos remeras de niño color salmón con flores en el frente y un pantalón de jean corto de niño color celeste. Pero además, se conoció que registraba numerosos antecedentes penales, entre ellos hurtos simples y agravados, tentativas de hurto y robo, robos agravados por efracción y escalamiento, robos de automotores y motocicletas.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De La Canale, quien dispuso la notificación de formación de causa bajo la carátula de encubrimiento y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44.

Las mujeres señaladas por el malviviente fueron identificadas , una de 43 años en situación de calle y la otra de 34, domiciliada en Nueva Pompeya, aunque no se tomó acción contra su libertad.