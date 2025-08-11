Un hombre de 38 años fue aprehendido este lunes por la mañana luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer elementos del interior de una camioneta estacionada en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 6, en calle Belgrano, entre Santiago del Estero y Córdoba. Personal de Prefectura Naval Argentina, con colaboración del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), interceptó al sospechoso minutos después de que forzara la puerta de la cúpula de una Volkswagen Amarok.

De acuerdo con las fuentes, el individuo alcanzó a sustraer ocho paquetes de nivelador de revestimiento, que fueron recuperados en el lugar.

El detenido quedó a disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, quien ordenó notificarlo de la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa y su posterior traslado al Palacio de Tribunales.

