El procedimiento fue realizado este miércoles por personal de la comisaría segunda, en el marco de una causa por amenazas y hurto con intervención de la UFI de Flagrancia.

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Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre un hecho ocurrido en 20 de Septiembre al 3400. Al llegar al lugar, los efectivos establecieron que momentos antes el acusado había sustraído un neceser con herramientas del interior de una camioneta que se encontraba estacionada con una de sus puertas abierta.

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Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue retenido por las propias víctimas en inmediaciones de 20 de Septiembre y Primera Junta. En ese contexto, antes de ser reducido por el personal policial, lanzó amenazas de muerte contra ellas.

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La fiscal de Flagrancia Ana Caro dispuso la formación de una causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 y las actuaciones de rigor. El acusado quedó a disposición de la Justicia.

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