Una reconocida churrería de la ciudad fue el objetivo de un delincuente que ingresó en la madrugada para llevarse diversos objetos de valor y efectivo.

Sobre lo sucedido, Agustina, dueña del local, le dijo a El Marplatense que "2.30 entró un sujeto tras forzar la cerradura de la ventana y salió a las 2.35 con dos computadoras, una tablet y dinero de la caja".

Anteriormente, fueron víctimas de este tipo de delito "cuando estábamos en obra, que luchábamos con gente que vivía afuera de un local abandonado. Acá en la zona le han robado a vecinos el año pasado, la verdad que hay bastante actividad delictiva".

Respecto a los registros de la cámara de seguridad, aseguró que "no reconozco a nadie y también es muy dificil, tenía una gorra, pero por las maneras de actuar y a dónde fue, sabía dónde estaban las cosas de valor o más fáciles de llevarse".

Asimismo, "fue muy sigiloso, me desconectó la sirena de la alarma que la encontré tirada cuando entré, así que evidentemente venía estudiándonos", relató.

En cuanto a estos hechos, reveló que "en el verano no tuvimos actividad, pero sí el resto del año, y estaba bastante preocupada porque sabíamos que seguíamos nosotros. Hasta el día de hoy no nos había tocado, por suerte fue con el local cerrado, no pasó nada".

"Pedimos una reunión de seguridad para reforzar la zona porque no hay cámaras, está muy vacía, a las 8 de la noche queda expuesta", concluyó.