Un hombre de 34 años fue aprehendido esta madrugada tras ser acusado de ingresar a robar en el gimnasio “Yo Entreno”, ubicado en Jacinto Peralta Ramos al 1700. La dueña del comercio, una mujer de 46 años, alertó a la Policía luego de que las cámaras de seguridad internas registraran el hecho.

Al llegar al lugar, personal de la comisaría Tercera constató que la reja externa había sido forzada y que el blindex del frente estaba roto. Según denunció la propietaria, faltaban 90 mil pesos en efectivo y diversos cosméticos.

Con los datos aportados y tras un operativo de búsqueda en la zona, los efectivos localizaron al sospechoso a unos 700 metros del gimnasio, en la intersección de Jacinto Peralta Ramos y Génova. Tras una breve persecución a pie de unos 150 metros, lograron interceptarlo y aprehenderlo. En su poder encontraron el dinero robado, los cosméticos y un destornillador con mango verde utilizado presuntamente para violentar el ingreso.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Eduardo Layus, quien ordenó notificar al detenido de la formación de causa y su posterior traslado a sede judicial.

