Un hombre de 34 años fue detenido este miércoles por la noche tras intentar robar en una carnicería ubicada en Bermejo al 300 del barrio del Puerto.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre un posible ilícito en curso. Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató la rotura de una vidriera e ingresó al local, donde sorprendieron al sujeto mientras intentaba llevarse distintos objetos.

Entre los elementos que el hombre había preparado para sustraer se encontraban una notebook, un celular, tres salamines, tres petacas de vodka, tres encendedores y $2.910 en efectivo.

La fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso que se notifique al imputado de la formación de causa por el delito de tentativa de robo a comercio, y que posteriormente sea trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

