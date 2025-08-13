Las cámaras de seguridad del edificio ubicado en Crocce al 1800, en el barrio Punta Mogotes, captaron el momento en que dos hombres encapuchados y con mochilas forcejaban la puerta de entrada. La maniobra duró apenas 20 segundos, tiempo suficiente para ingresar y retirarse corriendo con pertenencias del lugar.

Las imágenes muestran cómo, tras forzar el acceso, ambos delincuentes escapan rápidamente, dejando en evidencia la vulnerabilidad del edificio y la falta de medidas de seguridad efectivas. Según relataron testigos, el hecho ocurrió a primera hora de la mañana, cuando la circulación de personas era escasa.

Vecinos del edificio expresaron su indignación por lo que consideran una grave omisión de la administración del edificio, que no radicó la denuncia correspondiente. “La inoperancia de la administración no sienta precedente”, afirmaron, advirtiendo que esta falta de acción favorece la impunidad.

El episodio se suma a una seguidilla de hechos de inseguridad que, según los residentes, se han vuelto cotidianos en Punta Mogotes. Esta es otra prueba más de la anarquía que se está viviendo en el barrio, donde la delincuencia se hizo rutina y los vecinos no encuentran respuestas.

Hasta el momento, no hubo comunicados oficiales sobre el caso ni confirmación de que la policía cuente con una denuncia formal para iniciar la investigación. Los vecinos, en tanto, piden patrullajes más frecuentes y medidas urgentes para frenar la escalada de robos en la zona.

