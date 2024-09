Entre los innumerables hechos de inseguridad que cada vez acechan con mayor regularidad la ciudad, este domingo una pareja resultó víctima de un robo, a plena luz del día y en una zona totalmente impensada para este tipo de ilícitos.

Se trata de la Rotonda del Golf, ubicada en zona Playa Grande, en donde cientos de personas se acercan cada fin de semana tanto para hacer ejercicio como para disfrutar de la vista y de la tranquilidad del lugar. Sin embargo, ya no hay zona segura en la ciudad.

El hecho se dio a conocer tras un video que se hizo viral en las redes sociales en donde se ve a la tradicional banda de motos que cada semana sale a hacer maniobras imprudentes y a "tirar cortes”, agrediendo y robándole a una pareja. Estos motoqueros recorren toda la ciudad cada fin de semana desde hace al menos un año pero parecen ser incontrolables.

Esta situación no es nueva en la ciudad. A fines de mayo del año pasado, también mediante cámaras, una situación de impunidad por parte de motociclistas quedó registrada. En el video se puede ver como al menos 30 motos burlan en la misma ubicación, la Rotonda del Golf, a agentes de la Patrulla Municipal, haciendo “stunts” y fuertes ruidos con sus motores.

Sobre esto, quien resultó víctima de este hecho, Guillermo Messina dialogó con El Marplatense y explicó cómo fue el robo piraña: "Cinco pendejos se bajaron de las motos. Fue una situación de mierda en plena Playa Grande. Yo salgo a pasear todos los domingos con mi rodado, venía de Miramar, subí la loma que lleva a la Rotonda del Golf y cuando llegué me encontré con que había 150 motos en la mano contraria. Me detuvo el tráfico embotellado y ahí fue cuando bajaron estos pibitos y me quisieron sacar la llave. Avancé un poco pero el auto que estaba adelante no me dejó pasar y terminaron tirando a mi novia al piso", expresó.

"Cuando vi toda esa situación, ahí si ya me sacaron la llave y empecé a repartir piñas por todos lados. Terminé en el piso con la moto tumbada también. Y eso fue todo, porque los mismos pendejos tocaban bocina, los autos también así que ahí se fugaron. Fue una desgracia con suerte", sentenció.

"Si hubiese estado en otro barrio, en las afueras de la ciudad, lo entiendo. Pero ahí, en plena Playa Grande, hay más cámaras que en Gran Hermano. La policía apareció cuando estos malvivientes ya se habían ido. Esta gente, las mismas personas, están todos los domingos ahí en la Rotonda. Yo vivo a dos cuadras y los veo religiosamente ahí. Más allá del ruido, las maniobras imprudentes, nunca se habían puesto tan violentos", afirmó la víctima del robo.

"Justo me los encontré yo ahí, se dio el día y el lugar equivocado. Me pasó a mi, le puede pasar a cualquiera, pero es uno de los lugares más seguros de Mar del Plata. Es la impunidad lo que le permite a esta gente manejarse así. No hay controles con esta gente pero entiendo que tampoco es fácil hacerlo. La realidad es que si esto hubiese sido distinto, con la policía actuando y revisando a estos pibes, como todos queremos que actúen, el martes echaban a ese funcionario y crucificaban a los efectivos que bajaban a los pibes de las motos. En eso tenemos un problemita como sociedad", sumó Messina.

Y agregó: "Tanto mi novia como yo tenemos golpes que resultaron de esta situación. Tengo partes del cuerpo que no sabía que podían doler hasta que la moto se me cayó encima por forcejear. Uno primero se levanta, esta todo bien pero después vienen los dolores. Por suerte no es nada que un diclofenac no te cure, pero lo que te roban es la tranquilidad, la posibilidad de salir en paz en una zona segura. Y eso es lo que más le duele a uno como persona".