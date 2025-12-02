Un joven de 22 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes en Mar del Plata, acusado de intentar robar partes de un vehículo estacionado en la zona de San Juan entre Avellaneda y Alvarado.

El hecho se inició luego de un llamado a la Central de Emergencias 911, donde un vecino alertó que un individuo caminaba por Alvarado y Guido llevando elementos de dudosa procedencia. Personal del Comando de Patrullas acudió rápidamente y logró interceptar al sospechoso, quien tenía en su poder partes automotrices.

Tras recorrer el área indicada por el testigo, los efectivos encontraron un Peugeot 207 gris que presentaba daños en el capot y el faltante de una rueda completa —visiblemente desgastada—, una llave cruz y una batería marca Willard. El propietario del auto, un hombre de 71 años, fue identificado posteriormente.

La fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Baqueiro, dispuso la restitución inmediata de los elementos a la víctima y la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal al imputado por el delito de robo en grado de tentativa, ordenando además su traslado a sede tribunalicia.

