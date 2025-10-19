Un espectacular robo sacudió este domingo al Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo. Tres individuos encapuchados irrumpieron en la histórica Galería de Apolo, donde se exhiben las joyas de la corona francesa, y se llevaron nueve piezas de “valor inestimable”, según confirmó el ministro del Interior francés.

De acuerdo con el diario Le Parisien, los ladrones ingresaron al edificio por una zona en obras, sin activar las alarmas, y usaron un montacargas para acceder directamente a la sala objetivo.

Una vez dentro, dos de ellos rompieron las vitrinas mientras un tercero vigilaba el exterior. Tras el robo, escaparon en una motocicleta antes de que las fuerzas de seguridad pudieran cerrar los accesos al museo.

El golpe ocurrió en la Galería de Apolo, un espacio emblemático decorado en tiempos de Luis XIV y que alberga una de las colecciones más valiosas de Europa: los Diamantes de la Corona y gemas talladas en ágata, amatista, lapislázuli, jade y cristal de roca.

Entre ellas se encuentra el legendario Régent, un diamante de 140 quilates descubierto en la India en 1698, pieza que afortunadamente no fue sustraída.

Las autoridades confirmaron que entre las piezas robadas hay collares, broches y tiaras pertenecientes a las vitrinas de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Una de las joyas, que formaba parte de la corona imperial, fue recuperada poco después tras caerse durante la fuga de los delincuentes, informó la ministra de Cultura francesa.

El valor total del botín aún se desconoce, pero expertos temen que las joyas puedan ser fundidas o revendidas en el mercado negro, como ocurrió hace un mes con el oro robado en el Museo de Historia Natural de París. La Policía Nacional francesa desplegó un amplio operativo de búsqueda con apoyo de unidades especializadas en arte y patrimonio.

El robo reaviva el debate sobre los fallos de seguridad en los grandes museos franceses, que en los últimos meses fueron blanco de otros asaltos de alto perfil.

La espectacularidad del golpe al Louvre, ocurrido en pleno corazón cultural de París, ha conmocionado a la comunidad artística internacional y recuerda otros episodios históricos como la desaparición de La Gioconda en 1911 o el robo de El Grito de Munch en Oslo.

Fuente: Infobae