La policía francesa detuvo a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas de la corona del Museo del Louvre, en París, valuadas en unos 88 millones de euros.

Ads

Uno de los implicados fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia, mientras que el segundo presunto ladrón fue interceptado rumbo a Mali, según confirmaron fuentes judiciales.

El asalto ocurrió el pasado domingo, cuando cuatro delincuentes irrumpieron con herramientas eléctricas en la célebre Galería de Apolo del museo, apenas una hora después de su apertura.

Ads

Puede interesarte

En apenas cuatro minutos, los ladrones rompieron vitrinas, amenazaron a los guardias y huyeron en dos scooters con ocho piezas históricas, entre ellas una tiara que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

En la escena del crimen se encontraron guantes, una chaqueta de alta visibilidad y restos del equipo utilizado para cortar la ventana de acceso. El fiscal criticó la “revelación prematura” de datos del caso, señalando que la difusión pública de detalles podría entorpecer la recuperación de las joyas.

Ads

Un informe preliminar reveló que una de cada tres salas del área afectada carecía de cámaras activas y que la única cámara exterior apuntaba en dirección contraria al punto de ingreso de los ladrones.

Puede interesarte

La directora del Louvre, Laurence des Cars, reconoció ante el Senado francés que las cámaras perimetrales eran “anticuadas” y que el personal no detectó la intrusión a tiempo.

“El oro y la plata se pueden fundir, y las gemas recortarse en piezas más pequeñas imposibles de rastrear”, explicó el detective de arte holandés Arthur Brand a la BBC. Ante la alarma, el Louvre transfirió sus piezas más valiosas al Banco de Francia, donde ahora permanecen resguardadas en una bóveda a 26 metros bajo tierra.

Ads

Fuente: BBC