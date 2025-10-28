Robo en el centro: rompieron el vidrio de un auto y huyeron con una motosierra
También se llevaron un par de zapatillas.
Un patrullaje de la Comisaría Segunda terminó con la aprehensión de dos sospechosos de 19 años, acusados de romper el vidrio de un Volkswagen Vento y sustraer pertenencias en pleno macrocentro marplatense.
El procedimiento se realizó cerca de las 6:30 en Avenida Colón, entre San Luis y Córdoba, donde los efectivos interceptaron a los dos jóvenes minutos después del hecho ocurrido en Almirante Brown al 2600.
Según informaron fuentes del caso, los imputados habían tomado una motosierra marca Class y un par de zapatillas Vans del interior del vehículo estacionado en la vía pública. Los elementos fueron secuestrados y restituidos al damnificado, un hombre de 37 años.
La UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, dispuso la notificación de los detenidos por el delito de “Robo” y su comparendo en la sede fiscal interviniente.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión