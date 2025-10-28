Un patrullaje de la Comisaría Segunda terminó con la aprehensión de dos sospechosos de 19 años, acusados de romper el vidrio de un Volkswagen Vento y sustraer pertenencias en pleno macrocentro marplatense.

El procedimiento se realizó cerca de las 6:30 en Avenida Colón, entre San Luis y Córdoba, donde los efectivos interceptaron a los dos jóvenes minutos después del hecho ocurrido en Almirante Brown al 2600.

Según informaron fuentes del caso, los imputados habían tomado una motosierra marca Class y un par de zapatillas Vans del interior del vehículo estacionado en la vía pública. Los elementos fueron secuestrados y restituidos al damnificado, un hombre de 37 años.

La UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, dispuso la notificación de los detenidos por el delito de “Robo” y su comparendo en la sede fiscal interviniente.

