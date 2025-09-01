Un joven de 18 años fue imputado por el robo de una moto en Estación Chapadmalal, luego de que personal policial lograra identificarlo y secuestrar el rodado sustraído.

Ads

La investigación comenzó el pasado 27 de agosto, cuando un hombre de 31 años denunció que le habían robado su motovehículo marca Maverick XRT 110 cc, el cual había dejado asegurado con candado y traba volante en la zona de Gaucho Fidel y Camino a Valle Hermoso, en la Estancia La Quebradita.

A partir de las tareas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 8va, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales y tareas de campo, se logró establecer la identidad de uno de los autores del hecho. Se trataba de un joven de 18 años, quien incluso había ofrecido la moto para la venta a través de redes sociales.

Ads

Con las pruebas recolectadas, la Justicia otorgó una orden de allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en calle 28 entre 3 y 5 de Estación Chapadmalal. El procedimiento, llevado a cabo el domingo 31 de agosto con colaboración del Destacamento Chapadmalal, permitió recuperar el rodado robado y secuestrar además dos camperas que el imputado habría utilizado al momento del ilícito.

La fiscal a cargo de la investigación, la Dra. Constanza Mandagaran de la UFIJE N°4, dispuso la notificación del joven en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de robo. En paralelo, el sospechoso también enfrenta un proceso penal por tentativa de robo agravado de motovehículo.

Ads

Puede interesarte