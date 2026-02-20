El hecho ocurrió en la zona de Jacinto P. Ramos y Puan, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto en un local ubicado al 2300 de Jacinto P. Ramos. Según informaron fuentes policiales, la mujer se encontraba realizando una prueba laboral en el comercio cuando mantuvo una discusión con la responsable del negocio y se retiró llevándose dinero de la caja registradora.

Ads

Minutos después regresó con la intención de devolver el dinero, pero fue retenida por la encargada y otra empleada. En ese momento, la joven le dio un golpe en el rostro a la mujer de 52 años y escapó del lugar.

Sin embargo, fue interceptada a una cuadra por personal del Comando de Patrullas, que logró identificarla gracias a la descripción aportada por las víctimas.

Ads

La causa quedó en manos de la fiscalía de Flagrancia, que dispuso las actuaciones correspondientes y, tras los trámites de rigor, ordenó que la mujer recuperara la libertad mientras continúa el proceso.

Puede interesarte

Ads