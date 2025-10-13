Un caso de inseguridad en La Plata derivó este domingo en la detención de tres adolescentes luego de que robaran una motocicleta, huyeran del lugar y protagonizaran un choque durante el intento de fuga. El episodio involucró a menores de edad, una persecución y la posterior intervención policial en dos puntos neurálgicos de la ciudad.

El hecho comenzó en horas de la noche, cuando, según informaron fuentes policiales, tres jóvenes forzaron el ingreso a un edificio en 48 entre 26 y 27, barrio La Loma, con el objetivo de sustraer una moto Honda CB125. La maniobra fue advertida por el dueño del vehículo, quien confirmó que los adolescentes lograron vulnerar el portón de acceso y se apoderaron de la motocicleta.

Minutos después de consumar el robo, los implicados emprendieron la fuga a bordo del vehículo sustraído. Sin embargo, al intentar realizar la maniobra a alta velocidad, perdieron el control y colisionaron contra una Fiat Fiorino blanca en la intersección de 28 y 53, lo que provocó que los tres terminaran en el asfalto y con heridas de distinta gravedad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Bonaerense, la secuencia delictiva fue frenética. Los adolescentes no lograron recorrer grandes distancias.

El impacto entre la moto y el utilitario fue lo suficientemente violento como para dejar a los tres implicados sin posibilidad de continuar la huida y a la vista de quienes circulaban por la zona en ese momento. Testigos alertaron de inmediato al sistema de emergencias, lo cual permitió que los tiempos de intervención fueran breves y coordinados.

La moto Honda CB125 robada a un vecino del barrio La Loma de La Plata (0221)

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hizo presente junto a varios móviles policiales.

Los heridos, cuya edad oscila entre los 12 y los 15 años, recibieron atención médica primaria en el lugar y luego fueron trasladados para una evaluación más detallada al Hospital de Niños y al Hospital San Martín de La Plata.

El parte médico inicial indicó lesiones leves y politraumatismos, aunque ninguno de los menores registró riesgo de vida, según el parte oficial difundido en redes por el SAME.

Mientras se brindaba asistencia sanitaria a los involucrados, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven N°2 de La Plata, Sabrina Cladera, dispuso de inmediato una serie de medidas judiciales. Entre ellas, el análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad, con el objetivo de reconstruir minuto a minuto la secuencia delictiva, la ruta empleada por los adolescentes y las circunstancias exactas del siniestro vial.

La carátula judicial se estableció como “robo calificado en poblado y en banda”, un delito que contempla agravantes por la modalidad grupal y la violencia ejercida para concretar el acceso al edificio.

Además, la fiscal dispuso la notificación obligatoria de los padres de los menores involucrados y la entrega de los adolescentes a su cuidado tras la intervención policial y judicial.

