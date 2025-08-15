Personal del Comando de Patrullas interceptó en la intersección de Azopardo y Canesa a un vehículo Chevrolet Meriva en el que se desplazaban tres hombres, de 49, 28 y 33 años. Los uniformados reconocieron de inmediato el rodado como el sustraído horas antes a una chofer de aplicación en el barrio Las Heras.

El hecho original ocurrió alrededor de las 23:30, cuando una mujer de 60 años, que prestaba servicio para Uber, fue abordada en calle Soler al 11090. Un sujeto armado la amenazó y le ordenó descender, para luego fugar con el automóvil.

Tras el hallazgo del vehículo y la aprehensión de los tres ocupantes, la fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, ordenó imputarlos por el delito de encubrimiento y dispuso su traslado al Palacio de Tribunales.

