Una familia de turistas mendocinos vivió una madrugada dramática en Mar del Plata tras ser asaltada mientras circulaba por la Ruta 226. Según fuentes policiales, tres hombres armados robaron una Toyota Hilux negra con casa rodante y, en plena huida, abandonaron a dos niños de 6 y 8 años solos sobre la banquina. Una cámara de seguridad registró el momento y el material será clave para la investigación.

El episodio se produjo cerca de las 23, cuando el conductor, de 44 años, se detuvo al costado de la ruta para higienizarse. En ese instante, los asaltantes lo amenazaron y pusieron en marcha el vehículo.

La esposa y dos de los hijos quedaron dentro de la casilla, mientras que los otros dos chicos, que habían bajado para ir al baño, fueron dejados atrás. Más adelante, en la zona de San Martín y Carrillo, los ladrones obligaron al conductor a arrojarse del rodado bajo amenaza de arma de fuego. Tras ponerse a salvo, dio aviso al 911.

Con el alerta, se desplegó un operativo para localizar a los menores y al vehículo. Los niños fueron encontrados poco después y trasladados a una dependencia policial, donde se constató que estaban en buen estado de salud. Ya este martes por la mañana, efectivos hallaron la camioneta y la casa rodante en un descampado del barrio Hipódromo; trabajó Policía Científica para levantar rastros.

En diálogo con El Marplatense, Rodrigo Almirón, allegado a la familia, contó cómo atraviesan las horas posteriores al asalto y cruzó el impacto emocional con la situación material que dejó el robo: “Están un poco mejor, siguen en shock. Es una familia numerosa y quedaron sin nada. Mucha gente se acercó con mercadería, ropa y algo de plata; así la vamos pasando”.

Por otro lado una familia del barrio que auxilió a los damnificados contó que los delincuentes frenaron con la camioneta robada frente a su casa y amenazaron al conductor con un arma.

“Llamamos a la Policía y salimos con vecinos y familiares. Uno se escapó corriendo y los otros huyeron después”, relataron. En medio de la confusión, asistieron a la mujer y ayudaron a reunir a los dos niños que habían sido abandonados y caminaban por avenida Luro.

Almirón destacó además la red de apoyo que se activó tras el hecho, mientras la causa avanza en la Justicia. La investigación quedó a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen, caratulada como robo y hallazgo automotor. Hasta el momento no hay detenidos y continúan las tareas para identificar a los responsables. También nos brindó el alias por el cual están recibiendo donaciones: Jesus.elreydereyes.