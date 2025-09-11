La policía logró recuperar en Necochea un vehículo que había sido robado a punta de pistola el fin de semana pasado en Mar del Plata, e imputó a dos sujetos. Además, llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda de los delincuentes y secuestraron diversos elementos de autos sustraídos.

El hecho se inició el 7 de septiembre, cuando un hombre de 38 años denunció que, mientras se encontraba dentro de su Ford Fiesta en la zona de Santa Cruz al 3800, fue sorprendido por dos sujetos encapuchados que, a bordo de una moto, lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron el rodado.

Días después, el sistema de rastreo satelital permitió ubicar el vehículo en Necochea. Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quinta, con apoyo de las comisarías Primera y Octava, se trasladó al lugar y montó vigilancia sobre una vivienda de calle 67 entre 40 y 42, donde observaron salir el auto con cuatro ocupantes, quienes al advertir la presencia policial intentaron darse a la fuga, abandonando el auto a las pocas cuadras.

Tras obtener la orden del Juzgado de Garantías N° 2, hoy se realizó un allanamiento en el domicilio señalado, donde se secuestraron chapas patentes, herramientas automotor, una rueda, una cubierta, un set de balizas plásticas y un teléfono celular.

Finalmente, un hombre de 29 años fue notificado por el delito de robo agravado automotor, mientras que un joven de 25 años, morador de la vivienda allanada, quedó imputado por encubrimiento. La investigación estuvo a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo de Lorena Irigoyen.

