Un hombre de 36 años denunció el robo de su vehículo luego de ser interceptado por seis sujetos cuando arribaba a su domicilio en la zona de Neuquén al 900, en Mar del Plata. Según relató, los delincuentes lo sorprendieron y le sustrajeron un Citroën C3 blanco, junto con las llaves del rodado y una suma cercana a los 500 mil pesos que llevaba en un morral. A pesar de la violencia del episodio, la víctima no sufrió lesiones.

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A partir de la denuncia, personal policial inició tareas investigativas y logró avanzar en el caso mediante el seguimiento de geolocalización de un dispositivo vinculado al hecho. De esta manera, se pudo establecer la ubicación del vehículo en una propiedad situada en Alberti al 10300, donde finalmente fue hallado.

En el lugar, los efectivos identificaron a un hombre de 38 años, quien fue notificado de la formación de una causa por averiguación de ilícito, mientras que la investigación principal continúa bajo la carátula de robo. Además, se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. El auto fue recuperado sin daños visibles ni faltantes externos.

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Las actuaciones continúan con intervención de la fiscalía, mientras se busca identificar a los autores del robo y determinar las circunstancias en las que el vehículo terminó en ese domicilio.