Una mujer de 31 años y un hombre de 26 fueron detenidos hoy en la sucursal del supermercado Carrefour de avenida Constitución, tras ser descubiertos robando mercadería e indumentaria por una suma superior al medio millón de pesos, informaron fuentes policiales.

Ads

El hecho fue alertado mediante un llamado al 911. Según consta en la denuncia realizada por un empleado del comercio, de 55 años, los imputados fueron captados por las cámaras de seguridad mientras ocultaban productos entre sus prendas y consumían alimentos dentro del local. Posteriormente intentaron retirarse sin abonar la mercadería.

Entre los elementos secuestrados se encuentran dos remerones, una calza larga, dos camperas, un buzo y dos shorts; además de productos de higiene y alimentos como gomitas, desodorantes, tintura para el cabello, tampones, frambuesas, jamón cocido, salame y un vaso térmico de la marca del supermercado. Todo fue valuado en $554.990,80.

Ads

Puede interesarte

Además, durante el procedimiento que contó con la participación de agentes del Comando de Patrullas, la mujer entregó de manera voluntaria un buzo con capucha negro que habría sido sustraído en una ocasión anterior del mismo establecimiento.

Por disposición del fiscal Facundo de la Canale se labraron actuaciones por el delito de “robo”, se restituyó la mercadería al comercio y se ordenó el traslado de los detenidos: el hombre a la Unidad Penal Nº44 y la mujer a la Unidad Penal Nº50.

Ads