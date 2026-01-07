Una pareja fue víctima de un nuevo episodio de inseguridad en el barrio Melchor Romero, en La Plata, tras sufrir un robo en su vivienda cuando se encontraba fuera realizando compras. Los ladrones se llevaron hasta la valija, que tenían lista para irse de vacaciones.

El episodio salió a la luz en una vivienda situada cerca de las calles 182 y 513, cerca de las 20 horas, cuando los propietarios regresaron a su hogar luego de ir a realizar compras a un supermercado de la zona.

Al volver, detectaron que faltaban varios objetos de valor, entre ellos un arma de fuego registrada, una valija con ropa de viaje y el sistema de videovigilancia que protegía la casa.

El acceso de los delincuentes se produjo por el corte del alambrado perimetral, una maniobra que les permitió entrar sin ser vistos. La pareja relató que la ausencia fue breve. Sin embargo, ese corto lapso bastó para que los asaltantes operaran con rapidez y sin dejar rastros evidentes.

La denuncia fue presentada ante las autoridades policiales, quienes iniciaron la investigación para dar con los responsables y recuperar los objetos robados. El informe preliminar destaca que los autores seleccionaron pertenencias específicas y evitaron dejar pistas que facilitaran su identificación.

Mientras avanza la pesquisa, la pareja busca restablecer la normalidad en su rutina, tras el golpe sufrido y la pérdida de elementos esenciales tanto para su seguridad como para sus proyectos personales.

Fuente: Infobae.