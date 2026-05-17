Del Potro nominado al Salón de la Fama 2026 (foto: Reuters)

Delincuentes ingresaron a la vivienda familiar del extenista en Tandil y escaparon con dinero, joyas, relojes y objetos únicos de su carrera deportiva. Investigan si hubo planificación previa.

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Juan Martín Del Potro sufrió un importante robo en la casa familiar de Tandil, donde delincuentes ingresaron durante varias horas de ausencia y escaparon con objetos de gran valor económico y emocional.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Don Bosco. Según trascendió, los ladrones rompieron uno de los ventanales para ingresar y recorrieron distintos ambientes de la propiedad sin ser detectados.

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Además de dinero, joyas y relojes, los delincuentes se llevaron trofeos, medallas, raquetas y recuerdos personales de la carrera del extenista tandilense, campeón del US Open 2009 y uno de los máximos referentes del deporte argentino.

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Entre los elementos robados también figura una alianza perteneciente al padre de Del Potro, un objeto de fuerte valor sentimental para la familia.

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Los investigadores creen que no se trató de un robo al azar. La forma en la que fue recorrida la casa y el tipo de objetos sustraídos reforzaron la hipótesis de que los delincuentes contaban con información previa sobre los movimientos de la familia y la ubicación de los elementos de valor.

Del Potro guardaba en la vivienda distintos recuerdos de su carrera profesional: medallas olímpicas, camisetas, raquetas utilizadas en torneos históricos y trofeos acumulados durante años en el circuito internacional.

Fuente: Perfil