En horas de la noche, personal policial del Comando de Patrullas se hizo presente en un edificio de calle Alsina al 2600. Allí un hombre de 51 años, propietario de uno de los departamentos del edificio, refirió que dos malvivientes, tras romper la puerta de ingreso, se dirigieron a la parte del estacionamiento. Una vez allí, no logrando sustraer ningún objeto, quedaron registrados en cámaras de seguridad.

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En menos de una hora, el mismo personal policial se dirigió a otro edificio en calle Arenales al 2600, donde una señora de 51 años, constató que la puerta de ingreso se encontraba rota, faltando el lector de llave magnética.

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Esta última aportó descripciones de los autores, resultando ser los mismos que intentaron cometer ilícito en el otro edificio. Con las características de los imputados, los uniformados logran la aprehensión de uno de ellos en calle Lamadrid entre Gascón y Falucho.

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El malviviente fue identificado y puesto a disposición del Dr. Walter Martínez Soto, quien dispone que el menor sea trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

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