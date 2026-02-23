Este lunes en La Haya, Rob Jetten, de 38 años, tomó posesión como primer ministro de los Países Bajos, en lo que representa el gobierno más joven en la historia del país. La ceremonia de jura, encabezada por el rey Guillermo Alejandro, se realizó en el Salón Naranja del palacio real Huis ten Bosch y marcó el inicio de un mandato que arranca bajo la lupa y con desafíos importantes por delante.

La coalición que lidera Jetten está integrada por tres fuerzas políticas, su partido centrista Democraten 66 (D66), los democristianos y el liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), pero juntas suman apenas 66 de los 150 escaños de la Cámara baja del Parlamento neerlandés. Este equilibrio obliga al nuevo gobierno a negociar cada proyecto de ley con grupos de la oposición para poder avanzar en su agenda legislativa.

El proceso de formación del gabinete requirió 117 días desde las elecciones nacionales de octubre, en las que la contienda con el Partido por la Libertad, liderado por el político de derecha Geert Wilders, fue sumamente ajustada y decidió su resultado tras el recuento de votos por correo.

Entre las primeras decisiones políticas, Jetten ratificó compromisos que han sido pilares de su campaña: mantener el apoyo de los Países Bajos a Ucrania en su defensa frente a la invasión rusa, así como reforzar la capacidad de defensa en un contexto de incertidumbre internacional.

El gabinete que se inició hoy enfrenta también tensiones internas y críticas de diversos sectores. Algunos grupos parlamentarios han expresado su rechazo a propuestas que incluyen recortes en áreas como salud y bienestar social, aspectos que serán parte de las negociaciones futuras en el Parlamento.

Con su nombramiento, Jetten no solo rompe el récord de edad para un jefe de gobierno neerlandés, sino que también simboliza el cambio político tras años de coaliciones tradicionales, en un momento en que el país busca estabilidad y consenso en medio de desafíos tanto internos como globales.