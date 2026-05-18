El fútbol argentino tendrá una definición cargada de historia y emoción. El próximo domingo 24 de mayo, River Plate y Belgrano se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes para disputar la final del Torneo Apertura 2026, en un duelo que revive viejos capítulos entre dos equipos marcados por cruces inolvidables.

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En la previa de la gran final, el presidente del Pirata, Luis Fabián Artime, recordó la histórica Promoción de 2011, cuando Belgrano mandó al descenso a River y logró el ascenso a Primera División. “Los mandamos a la B y ascendimos, creo que eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia el próximo domingo 24 de mayo”, expresó el dirigente, en una fecha especial para el pueblo cordobés por coincidir con el aniversario del nacimiento del “Potro” Rodrigo.

Belgrano llega atravesando uno de los momentos más importantes de sus 121 años de historia. De la mano de Ricardo Zielinski, el club volvió a escribir páginas doradas: el “Ruso” ya había conseguido el ascenso en 2011 y la primera clasificación internacional en 2013, y ahora metió al Pirata en su primera final de Primera División.

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Además, el conjunto cordobés tuvo como gran figura al arquero Thiago Cardozo, clave en la semifinal ante Argentinos Juniors, realizó siete atajadas, contuvo un penal en la tanda decisiva y se consolidó como uno de los arqueros con más vallas invictas del campeonato, con diez.

Del otro lado aparece un River que llega en alza desde la llegada de Eduardo Coudet. Cuando el “Chacho” asumió, el Millonario marchaba octavo en la Zona B, pero logró levantar al equipo hasta el segundo puesto y luego avanzó en los playoffs eliminando a San Lorenzo, Gimnasia La Plata y Rosario Central.

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Sin embargo, River tendrá bajas sensibles para la definición. Sebastián Driussi y Aníbal Moreno sufrieron esguinces en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, mientras que Gonzalo Montiel quedó descartado por un desgarro en el cuádriceps izquierdo.

La final marcará el cuarto mano a mano oficial entre River y Belgrano. El historial registra un triunfo para River en la Copa Centenario 1993, la histórica victoria de Belgrano en la Promoción 2011 y otro festejo millonario en la Copa de la Liga 2023.

En cuanto a la organización, habrá 50 mil entradas disponibles, repartidas en partes iguales para ambas parcialidades. River ocupará la Platea Ardiles, mientras que Belgrano tendrá la Platea Gasparini y la Popular Artime. En las próximas horas se conocerá el mecanismo de venta de entradas para los hinchas de ambos clubes.