Escudero: "Al plantel lo encontré golpeado, trabajamos en lo anímico"

El equipo dirigido de manera interina por Escudero comenzó mejor, aunque a los 18 minutos el local golpeó con un golazo de volea de Ríos que descolocó a River y profundizó sus dudas. Con más incertidumbres que certezas, y algunas buenas intervenciones de Freitas y Subiabre, el conjunto visitante insinuó peligro sin demasiada claridad. Cuando el partido se le hacía cuesta arriba, Montiel que no venía teniendo un gran partido, apareció a los 38 minutos para marcar el empate.

El complemento fue chato y con mayor cantidad de llegadas para el conjunto mendocino. Allí volvió a destacarse el juvenil Beltrán, sosteniendo el resultado con intervenciones clave.

Con este resultado, los dirigidos interinamente por Escudero alcanzan los 20 partidos sin poder remontar un marcador adverso, aunque al menos esta vez lograron rescatar un empate.

Mientras tanto, la dirigencia define al nuevo entrenador. El principal candidato es Eduardo “Chacho” Coudet, quien viene de dejar el Alavés de España y tendría por delante un gran desafío: rearmar un plantel golpeado y diezmado.

Este martes se resolverá además si el próximo fin de semana habrá fútbol o si se mantendrá el paro anunciado por los clubes.