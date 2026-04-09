River rescató un empate en Bolivia con una temprana expulsión que lo condiciono
El Millonario igualó 1-1 frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra en un partido condicionado por la roja a Martínez Quarta a los cinco minutos. Driussi abrió el marcador y Vásquez selló la igualdad.
River Plate consiguió un empate con sabor a resistencia en su visita a Blooming, tras igualar 1-1 en el estadio Ramón Aguilera Costas, a 420 metros sobre el nivel del mar.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto argentino. A los cinco minutos, el árbitro, tras la intervención del VAR, decidió expulsar a Lucas Martínez Quarta por cortar una ocasión manifiesta de gol cuando un delantero rival se iba mano a mano. La inferioridad numérica obligó al equipo a reconfigurarse desde temprano.
Ante este panorama, el entrenador movió el banco y optó por el ingreso de Germán Pezzella en lugar de Ian Subiabre. El defensor regresó a las canchas luego de una larga inactividad tras la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda sufrida en agosto de 2025.
Pese al golpe inicial, River logró ponerse en ventaja. Fabricio Bustos envió un centro preciso que encontró a Sebastián Driussi, quien definió con categoría de derecha para marcar el 1-0.
Sin embargo, el conjunto boliviano aprovechó el hombre de más y llegó al empate en el complemento. Moisés Villarroel desbordó y asistió hacia atrás para Anthony Vásquez, que resolvió como pudo para establecer el 1-1 definitivo.
En cuanto a lo que viene, River volverá a presentarse por el certamen continental el miércoles 15 de abril a las 21:30, cuando reciba a Carabobo. Por el torneo local, el equipo de Núñez afrontará un duelo clave frente a Racing Club este domingo 12 de abril a las 20:00 en Avellaneda, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura.
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