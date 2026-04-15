La Justicia investiga una denuncia por presunto abuso sexual contra el jefe de Seguridad de River Plate, a partir de una presentación realizada por una empleada de la institución.

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El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y registra movimiento judicial hasta el 8 de abril de 2026.

En paralelo, representantes de socios elevaron el 13 de abril una nota al presidente Stefano Di Carlo para solicitar precisiones sobre si la dirigencia tomó conocimiento del hecho denunciado y si el caso involucra a personal del club.

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En ese escrito también reclamaron saber si se activaron los mecanismos previstos en el Protocolo contra la Violencia de Género, si la denuncia alcanza a un funcionario de alto rango y si existieron notificaciones formales sobre actuaciones judiciales.

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El caso tomó estado público luego de publicaciones en la red social X del periodista Pablo Calvari, quien calificó la situación como delicada y reclamó un pronunciamiento institucional, además de cuestionar el silencio de distintas áreas internas.

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Desde el club dejaron trascender que la denunciante había sido cuestionada previamente por reclamos de socios y que había sido citada a una reunión en la que se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria.

Según esa versión, el contacto físico mencionado en la denuncia se habría producido al finalizar ese encuentro. Ahora será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió.

Fuente: NA