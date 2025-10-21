Rival directo de Aldosivi cambió el DT
A tres fechas de la definición por la permanencia, un cambio de entrenador llamó la atención en Mar del Plata. Cómo se define el descenso.
Pasada la desazón por la derrota en Avellaneda ante Racing, polémicas incluidas por un penal en contra y otro no pitado a favor, Aldosivi se enfoca en el cierre de la temporada y su objetivo de no descender.
En coincidencia con fin de semanas sin partidos, el Tiburón aprovechó para cambiar el rumbo con la asunción de Guillermo Farré como entrenador (tuvo dos semanas de trabajo hasta debutar contra Sarmiento) y, lo propio, hará Godoy Cruz.
Aprovechando el parate del próximo fin de semana por las elecciones, incorporó al Turco Asad que reemplazará como DT a Ribonetto. El Tomba está tres puntos arriba de Aldosivi en la tabla anual y es un rival directo en la lucha por no descender.
Tabla anual:
24° Sarmiento 30 puntos
25° Newells 30
26° Gimnasia 29
27° Talleres 27
28° Godoy Cruz 27
29° San Martín 26
30° Aldosivi 24
*Descienden el último de la tabla anual y el último de los promedios.
