Pasada la desazón por la derrota en Avellaneda ante Racing, polémicas incluidas por un penal en contra y otro no pitado a favor, Aldosivi se enfoca en el cierre de la temporada y su objetivo de no descender.

Ads

En coincidencia con fin de semanas sin partidos, el Tiburón aprovechó para cambiar el rumbo con la asunción de Guillermo Farré como entrenador (tuvo dos semanas de trabajo hasta debutar contra Sarmiento) y, lo propio, hará Godoy Cruz.

Aprovechando el parate del próximo fin de semana por las elecciones, incorporó al Turco Asad que reemplazará como DT a Ribonetto. El Tomba está tres puntos arriba de Aldosivi en la tabla anual y es un rival directo en la lucha por no descender.

Ads

Tabla anual:



24° Sarmiento 30 puntos

25° Newells 30

26° Gimnasia 29

27° Talleres 27

28° Godoy Cruz 27

29° San Martín 26

30° Aldosivi 24

*Descienden el último de la tabla anual y el último de los promedios.

Puede interesarte

Ads