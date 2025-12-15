Con el comienzo de la temporada de verano, la calle Rivadavia volvió a transformarse en peatonal desde este lunes y se mantendrá bajo ese esquema hasta el próximo 28 de febrero, según informó el Municipio de General Pueyrredon.

La restricción rige todos los días entre las 19 y las 2 de la madrugada, en el tramo comprendido entre las calles Buenos Aires y San Luis. Durante ese horario, no está permitida la circulación ni el estacionamiento de vehículos, con el objetivo de priorizar el tránsito peatonal en una de las zonas más concurridas del centro marplatense.

Desde la comuna aclararon que se exceptúa el acceso y egreso de la cochera ubicada sobre Rivadavia, entre Corrientes y Entre Ríos. En esos casos, los conductores deberán utilizar la calle Corrientes para ingresar o salir del estacionamiento.

Asimismo, el Municipio se reserva la facultad de reubicar de manera temporal las paradas de taxi que funcionan en la zona, a fin de garantizar el cumplimiento de la medida y el orden del tránsito en las calles aledañas.

Por último, se informó que en caso de lluvia la peatonalización será levantada de forma transitoria, permitiendo nuevamente la circulación vehicular hasta que mejoren las condiciones climáticas. La iniciativa forma parte del esquema habitual de ordenamiento urbano durante el verano, cuando se incrementa la afluencia de vecinos y turistas al centro de la ciudad.

