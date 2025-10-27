Uno de los grandes ganadores del domingo electoral fue Diego Santilli, quien se impuso en la provincia de Buenos Aires sobre Jorge Taiana (Fuerza Patria), en un distrito que hace un mes y medio había sido esquivo para La Libertad Avanza (LLA) y favorable al peronismo. Fue tal el cimbronazo de la victoria que desde el PRO ya impulsan al "Colorado" como el candidato a pelear por la gobernación en 2027 dentro de las filas libertarias.

Así lo expuso Cristian Ritondo, presidente del partido amarillo en la Provincia. "Sin duda es un excelente candidato para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Diego obtuvo dos triunfos muy significativos, en la Provincia en 2021 y ayer", afirmó en declaraciones a LN+.

El diputado subrayó que es "muy importante tener un candidato que garantice los cambios que hay que hacer en la Provincia".

Durante los festejos del domingo por la noche, tras conocerse los resultados de las elecciones, Ritondo ya lo había postulado a Santilli como candidato de su espacio para el 2027 para así volver a tener el control del territorio que le perteneció a María Eugenia Vidal en el período de 2015 a 2019.

"Él no te lo va a decir. Yo sí te lo digo, es nuestro candidato a gobernador de la Provincia", afirmó a la prensa Ritondo en medio de la celebración por el sorprendente triunfo frente al Hotel Libertador, donde La Libertad Avanza montó su bunker.

El diputado reconoció que todavía "falta mucho" para la elección a gobernador de 2027, donde el peronismo se jugará retener el poder, pero indicó que Santilli está bien perfilado para convertirse en el candidato de la alianza La Libertad Avanza (LLA)-PRO.

"Nosotros vamos a hacer los garantes del cambio, vamos a estar siempre en el lugar correcto para acompañar al presidente. El liderazgo es el de Milei, es quien lidera el cambio. Eso es para nosotros, para el PRO y para el presidente Macri", aclaró Ritondo, dejando en claro el pensamiento que tiene todo el partido amarillo sobre la gestión libertaria.

El presidente del PRO destacó además el desempeño de la Boleta Única Papel en las elecciones legislativas del domingo para agilizar la tarea del recuento de votos y evitar el fraude y el clientelismo.

“Ya no pueden robar las boletas ni dárselas a los empleados para que vayan a votar. En el mundo ya está implementada la Boleta Única. Es un método que simplifica todo y además es más barato”, aseguró.

Y agregó: “Este sistema lo tiene Santa Fe, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y todos los gobiernos modernos, el que no lo tiene es la Provincia…qué casualidad”.

Fuente: Clarín