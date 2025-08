La cúpula del PRO de la provincia de Buenos Aires salió a respaldar el acuerdo alcanzado con La Libertad Avanza para competir de manera unificada en las elecciones bonaerenses. Los encargados de armar la alianza, Cristian Ritondo y Diego Santilli, aseguraron que las críticas que acusan a su espacio de haber “cedido” posiciones carecen de fundamento y responden, en realidad, a una visión parcial y malintencionada del proceso.

“Decir que el PRO perdió es no ver la película completa y tener mala fe”, sentenció Ritondo, y defendió la construcción de un espacio común como única vía realista para disputar el poder en el principal distrito del país. “Nosotros pensamos que ganan los bonaerenses porque van a contar con un espacio potente”, remarcó, y advirtió que el objetivo fue construir una alternativa con “poder real para ganar la provincia”.

Ritondo desestimó las versiones que hablan de una supuesta dilución del PRO dentro del nuevo frente con los libertarios, por el contrario, aseguró que el armado es parte de una estrategia para hacer competitivo al espacio opositor. “No haber ido juntos no solo hablaría de ir contra la historia más reciente, sino que seríamos funcionales al kirchnerismo, donde no nos van a encontrar”, lanzó el legislador.

El diputado también subrayó el rol de su segunda en el PRO bonaerense e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, en la articulación de la alianza al asegurar que su colaboración fue clave en el armado, al tiempo que aclaró que todos los jefes comunales amarillos hicieron su aporte. En tanto que, Ritondo cuestionó a quienes, “diciendo que son antikirchneristas, son más funcionales que nunca para que (Axel) Kicillof siga gobernando”.

Por su parte, el diputado nacional, Diego Santilli, se expresó en sintonía con Ritondo y calificó como “muy positivo” el balance del acuerdo con La Libertad Avanza. “Desde 2021 vengo sosteniendo que tenemos que ir juntos para ganarle a un Gobierno que, para mí, es uno de los peores de la historia de la provincia de Buenos Aires, que es el de Kicillof”, aseguró.

La Libertad Avanza denunció que el corte de luz en la Junta Electoral habría favorecido al kirchnerismo de cara a las elecciones bonaerenses.

Santilli también puso el foco en los beneficios del acuerdo en términos legislativos, sobre los que según ponderó que el PRO puso en juego 12 bancas, y logró retener el 80% de esos lugares en la nueva conformación. “Esto habla muy bien del acuerdo. Son nueve cargos entre diputados y senadores que estaríamos renovando, y eso es altísimo”, sostuvo.

En ese marco, Santilli elogió la decisión de La Libertad Avanza de encabezar la lista en la Tercera sección electoral con el excomisario, Maximiliano Bondarenko, que luego de que trascendiera mediáticamente despertó una polémica. “Es una decisión para poner arriba de la mesa el debate sobre la seguridad. No puede ser que vos seas rehén de los delincuentes”, sostuvo el diputado.

Además, Santilli dejó en claro que su intención es encabezar la boleta de diputados nacionales en octubre, aunque aseguró que está dispuesto a acompañar si el lugar queda para José Luis Espert. “Me gustaría ser el uno, pero me llevo bien con José Luis. Si nos toca acompañar, acompañaremos”, explicó.

El referente del PRO también valoró el rol de los negociadores del acuerdo con La Libertad Avanza, entre ellos el libertario Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem. “Fue muy trabajoso, pero tenemos un muy buen equipo. Y ahora tenemos que competir”, concluyó.

Ritondo y Santilli sobre las irregularidades en el cierre de listas

En relación a las denuncias por irregularidades en el cierre de listas, Ritondo anticipó que se presentarán pedidos de informes tanto en la Legislatura bonaerense como en el Congreso nacional. “No puede quedar en un estado democrático quienes tienen que jugar un partido hasta el sábado y otros que lo pueden jugar hasta el lunes. No es fair play”, advirtió.

El senador bonaerense del PRO, Marcelo Leguizamón.

Por su parte, Santilli también cuestionó el episodio ocurrido el fin de semana durante la oficialización de listas. “No pasó nunca en la historia democrática de la provincia. Es extraño, grave y vergonzoso”, declaró y agregó que “no se pueden poner de acuerdo, se pelean todos los días y bajan la palanca de la luz. Funcionan así todos los días”.

Cabe señalar que, el senador bonaerense de La Plata, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó dos proyectos para que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires brinde respuestas acerca del corte de luz producido en la capital provincial el sábado por la noche, justo en el momento en el que finalizaba el plazo para que las fuerzas políticas presenten ante la Justicia los candidatos que competirán en las elecciones legislativas.

