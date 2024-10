Si bien muchas personas se alegran por el comienzo de temperaturas más templadas y nuevas flores en la calle, la primavera trae consigo muchas consecuencias para un determinado sector de la población. En ese marco, las alergias toman protagonismo en su mayor intensidad y esto llega a ser una tortura para quienes las padecen.

La alergia está denominada como una reacción del sistema inmunitario hacia un factor externo, puede ser polen, ácaros del polvo, esporas de moho, caspa de animales, alimentos, picaduras de insectos y hasta medicinas. Incluso los genes o el medioambiente suelen incentivar esto. Normalmente, el sistema de defensas del cuerpo tiende a actuar en contra de estas reacciones, detectando a un invasor en el cuerpo, pero en determinadas personas provoca goteo nasal, estornudos, picazón, sarpullido, edemas y hasta asma.

La rinitis alérgica es una de las enfermedades que se manifiestan fuertemente con la llegada de la primavera pero si bien puede ser estacional, también hay casos en los que dura todo el año. En este último caso, los síntomas prolongados son causados por la exposición a alérgenos de interiores como ácaros de polvo, moho de interior o mascotas.

Sobre esto, la Licenciada Patricia Fortina dialogó con El Marplatense y explicó detalles sobre qué la provoca y cómo alivianar los síntomas: "Este tipo de alergia provoca una rinorrea, un agua permanente en la nariz, picazón, estornudos, ojos llorosos, rojos, fatiga y cansancio. Esto ocurre especialmente durante el otoño y la primavera y la gente que la padece, lo hace de forma recurrente siendo extremadamente tediosa", expresó.

"Se da cuando hay mayor polución de las plantas, cuando los animales comienzan a cambiar sus pelos, hay mayor presentación de ácaros o aerosolización. Allí aparece esta reacción porque estos alérgenos producen síntomas en el organismo que liberan un proceso químico provocando variaciones entre una persona u otra, con distintas intensidades. Esto se ve incrementado los días de viento, de calor y los secos", dijo.

Puede interesarte

Y mencionó: "Muchas veces esto tiene una carga hereditaria, se pasa de generación en generación. En general no presenta ni temperatura ni complicaciones graves pero si una molestia recurrente y constante. Existen fármacos que ayudan a sobrellevarlo, denominados como antiestamínicos y se ingieren con indicación médica pero lo más importante es reducir esos espacios de polvo que puede haber en el hogar, la limpieza hacerla húmeda, que no haya espacios con moho o paredes que se descascaren. También hay que evitar la exposición o el contacto con animales que pierdan mucho pelo, si es posible colocar filtros de aire, no utilizar alfombras. A veces el uso de barbijo es efectivo para estas cuestiones. También es recomendable evitar humo, químicos, aerosoles, perfumes, ya que incrementan estos síntomas".

"Al ser estacional, a medida de que va pasando el tiempo y que se llega al verano, los síntomas van disminuyendo. Hay personas que lo padecen todo el año pero en general se da en la primavera y en el otoño. A medida de que avanzan los meses, por noviembre ya empiezan desaparecer estos síntomas", concluyó la profesional de la salud.