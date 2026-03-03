La firma marplatense Rincón Dulce redobla la apuesta y abrirá una nueva sucursal en Mar del Plata. Será la número nueve y estará ubicada en la esquina de Constitución y Carvallo. Para celebrarlo, la empresa anunció una jornada especial con importantes descuentos y un espectáculo musical gratuito.

Ads

Desde la firma, destacaron que la compañía está próxima a cumplir 22 años y que mantiene su filosofía de ofrecer “buen producto a buen precio”. Como parte del festejo, lanzarán una promoción del 50% en todos los artículos —incluidas las ofertas vigentes— exclusiva para esa sucursal y válida hasta agotar stock.

Puede interesarte

La apertura formal del local será desde esta mañana hasta el atardecer. Según adelantaron, se reforzará el equipo de atención y producción para responder a la demanda, ya que en inauguraciones anteriores se registró una gran convocatoria. “Es una inversión para que los vecinos nos conozcan y se transformen en clientes habituales”, explicó Bonocore.

Ads

Pero el plato fuerte llegará por la tarde. Desde las 19, el festejo continuará con música en vivo al aire libre. Primero se presentará la banda local BK2 y luego subirá al escenario Los Totora, en un show abierto y gratuito para toda la comunidad.

La elección del grupo fue, según contó el empresario, una grata sorpresa y un gesto de acompañamiento en esta nueva etapa de la empresa. “Estamos expectantes, es algo nuevo para nosotros porque no somos expertos en recitales, pero lo hacemos con la misma pasión de siempre”, señalaron desde la marca.

Ads

Con descuentos agresivos y un cierre a puro baile, Rincón Dulce busca convertir la inauguración en un verdadero evento barrial. Si la respuesta acompaña, anticipan que podría ser el primero de varios festejos de este estilo en futuras aperturas.