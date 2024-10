El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel “amarillo” por fuertes tormentas que afectarán a distritos oeste de la provincia de Buenos Aires durante la jornada de hoy y el miércoles.

El aviso rige para ambos días en los municipios Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas. En tanto, las tormentas solo se esperan hoy en los distritos de Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó.

Los partidos mencionados serán afectados “por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. “Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas”, señaló el SMN. Y agregó: “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma local”.

En el marco de estas alertas, entre otras cosas, el organismo del clima recomienda no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes, no permanecer en playas o cerca de espejos de agua y mantenerse informado por fuentes oficiales.